Brexit: Regno Unito desiste su introduzione controlli completi ai confini da gennaio 2021 (2)

- Una fonte del governo britannico ha dichiarato che "è stato riconosciuto l'impatto che il coronavirus ha avuto sulle aziende del Regno Unito. Nel riprendere controllo delle nostre leggi e dei nostri confini al termine di quest'anno, adotteremo un approccio pragmatico e flessibile". Questa decisione rappresenta un inaspettato cambio di direzione nelle politiche di Downing Street sulla Brexit. Gove aveva infatti più volte insistito sulla necessità di introdurre controlli completi al confine alla fine di quest'anno. Per molti analisti britannici, inoltre, l'introduzione di controlli rigidi al confine avrebbe dato un vantaggio al Regno Unito durante i negoziati con l'Unione europea. Tuttavia il governo non ha mai introdotto misure preparative concrete per instaurare il regime di controlli in tempo, e le aziende britanniche stavano già da tempo lamentando i rischi per il loro futuro che un approccio inflessibile avrebbe comportato. (Rel)