Scuola: Boccia, grande fiducia nei ragazzi e generazioni digitale

- Ho grande fiducia nei ragazzi e nella generazione digitale: così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, intervenendo alla Master Class di Amica9 Tv e Gazzetta del Mezzogiorno per un confronto con i ragazzi del V anno dei licei scientifici Banzi Bazoli di Lecce e Vecchi di Trani. Una generazione "cresciuta raccogliendo migliaia di informazioni e sanno riordinarle molto più di quanto non fossimo capaci noi in passato; informazioni che vanno rielaborate tenendo bene a mente principi e valori ben saldi. Principi universali non negoziabili: come il lavoro, il diritto alla salute, la difesa dell’ambiente, scuola e giustizia sociale", si legge in una nota. "Le nostre generazioni, quelle dei vostri genitori, non possono lasciare a voi ragazzi che fate la maturità, in piena società digitale e dopo la drammatica emergenza sanitaria Covid-19, soltanto nuovi debiti da pagare nei prossimi decenni. Abbiamo il dovere - prosegue il ministro - di modernizzare il Paese per renderlo adeguato al vostro potenziale e alle vostre speranze. Ci sono diritti non negoziabili, gli stessi che con grande fatica hanno conquistato i nostri nonni nel dopoguerra, che vanno garantiti a tutti voi. Il Coronavirus ci ha messo alla prova sulla salute ma anche sull’impatto che il lockdown ha avuto sulla scuola e grazie ai vostri insegnanti e alle famiglie siete stati eccezionali nell’arrivare alla maturità con questa passione", ha detto. (segue) (Com)