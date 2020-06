Emilia-Romagna: lunedì riaprono i teatri di Ert Fondazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore Claudio Longhi ha dichiarato: "Nel segno di Bertolt Brecht e di quindici tra le voci più significative dell’universo teatrale e poetico nazionale e internazionale, la macchina organizzativa di Ert Fondazione, grazie al diuturno impegno della sua grande famiglia, dal personale tecnico-amministrativo a quello artistico, riapre le porte delle sue case, virtuali e, soprattutto, reali, nei giorni 15 e 16 giugno. Dopo la parentesi di questi mesi, grazie a una pluralità di iniziative che ci parla del teatro come spazio vitale e necessario nella vita pubblica della nostra società, prende corpo un primo passo, simbolico e al contempo altamente concreto (a voler ricordare che il teatro, in quanto struttura complessa, è lavoro), per ritrovarsi insieme, responsabilmente e con le dovute cautele, e per continuare a costruire un senso di appartenenza. Il teatro quale relazione e sguardo sul mondo, e dunque strumento privilegiato per fare comunità". Il 16 giugno, in concomitanza con la riapertura dei teatri, prenderà pure le mosse la summer school online "Performing resistance. Dialogues on arts, migrations, inclusive cities", una delle azioni conclusive del progetto europeo Atlas of Transitions Biennale, finanziato dal programma Creative Europe, di cui Ert è capofila dal 2017 e che si concluderà proprio alla fine di quest’anno. Il progetto coinvolge artisti, curatori, ricercatori di 7 paesi europei con l’obiettivo di promuovere e sperimentare nuovi modi di interazione e reciprocità tra migranti, residenti e persone di culture diverse attraverso le arti performative. (Ren)