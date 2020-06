Imprese: Cna Roma e Unicredit insieme per l'internazionalizzazione digitale delle Pmi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In una fase così complessa – sottolinea Salvatore Pisconti, responsabile per il centro Italia di Unicredit – la nostra banca sta mettendo in campo tutte le azioni possibili per supportare le aziende italiane nell'affrontare i nuovi scenari economici delineati dalla pandemia. Una di queste è sicuramente sostenere concretamente l'internazionalizzazione e la crescita delle imprese che vogliono aprirsi ai mercati esteri sfruttando i canali digitali. Con iniziative come Easy export puntiamo ad ampliare la platea di imprese che esportano offrendo l'accesso ad Alibaba, il più importante market-place B2b in Italia con un presidio in 190 paesi nel mondo e con oltre 160 milioni di operatori attivi. A oggi nel Lazio abbiamo sottoscritto contratti con circa 70 imprese che hanno visto aumentare il loro giro d'affari con l'estero del 19 per cento". (segue) (Com)