Imprese: Cna Roma e Unicredit insieme per l'internazionalizzazione digitale delle Pmi (3)

- Unicredit tramite partner di eccellenza, come Geodis - leader europeo nei processi di logistica – e Var group – player per la digitalizzazione e i processi It, offrirà alle imprese l'accesso a servizi ad alto valore aggiunto che vanno dalla creazione di una vetrina dedicata alle aziende e ai propri prodotti, al supporto per la gestione delle pratiche di logistica, fino all'assistenza di un consulente dedicato. Nelle prossime settimane Cna di Roma, in collaborazione con Nina international, promuoverà diverse iniziative digitali per far conoscere questa nuova opportunità ai propri associati. (Com)