Viabilità: Provincia MB, riprogrammate le prove di carico sui ponti della Milano-Meda a Cesano Maderno e Binzago

- Sono state riprogrammate le prove di carico su due ponti della Milano Meda sospese a causa del maltempo dei giorni scorsi. Si riparte stanotte da Cesano Maderno con la prova di carico prevista sul ponte n. 14 – sottovia San Benedetto mentre nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 giugno le prove saranno svolte sul ponte n. 12, cavalcavia via Alessandro Manzoni a Binzago. Lo comunica in una nota la Provincia di Monza Brianza. (com)