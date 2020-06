Difesa: Russia, sottomarino nucleare Principe Vladimir entra in servizio nella Marina militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottomarino strategico nucleare russo Principe Vladimir si è unito alla Marina militare russa. Lo ha reso noto il ministero della Difesa. La cerimonia dell'alzabandiera si è svolta sotto la guida del comandante in capo della Marina, ammiraglio Nikolaj Evmenov. A maggio, il sottomarino nucleare del progetto Borey-A, si è recato nel Mar Bianco per test di verifica prima di essere reso disponibile alla Marina russa. Nell'ottobre 2019, il sottomarino, nell'ambito dei test, ha lanciato per la prima volta un missile balistico Bulava presso il campo di addestramento di Kura nella penisola della Kamchatka. (Rum)