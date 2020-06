Auto: Spagna, de los Mozos (Renault), Nissan mai chiesto aiuto per stabilimenti Barcellona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per affrontare la situazione di crisi che ha portato alla chiusura degli stabilimenti di Barcellona, con la perdita di 3 mila posti di lavoro, Nissan "non ha mai chiesto aiuto in nessun momento" a Renault. Lo ha affermato, Jose Vicente de los Mozos, presidente di Renault Spagna e vicepresidente del gruppo Renault, nel corso di un'audizione al Congresso spagnolo spiegando che Renault, sulla base dell'alleanza con Nissan e Mitsubishi, assumerà la leadership nel mercato europeo, ma questo non significa che l'azienda da lui diretta prenda le decisioni industriali nel continente. "Sarà il partner a chiedere aiuto al leader se lo riterrà necessario, e in questo caso, Nissan non ha mai chiesto aiuto a Renault", ha evidenziato. De los Mozos ha, infine, chiarito che da quasi un anno il presidente di Nissan in Europa, Gianluca de Ficchy, è direttamente responsabile delle attività del produttore giapponese in Spagna. (Spm)