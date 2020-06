Alitalia: Fassina (Leu), urgente audizione De Micheli e Patuanelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su Alitalia, dobbiamo fare al più presto chiarezza. Lo afferma il deputato di Leu Stefano Fassina. "Innanzitutto, sui tempi di avvio, sul piano industriale della newco pubblica e sul piano per il trasporto aereo - si legge in una nota -. Poi sul management, per il quale abbiamo bisogno di radicale discontinuità con il passato e esperienza ben ancorata al settore aereo". Fassina poi aggiunge: "In relazione a tali criteri, i nomi usciti sui media sono decisamente preoccupanti. Purtroppo, improvvise convocazioni dell'Aula della Camera hanno imposto il rinvio delle audizioni dei Ministri De Micheli e Patuanelli. Vanno recuperare al più presto, prima che la Commissione Bilancio discuta gli emendamenti agli articoli dedicati al trasporto aereo", conclude.(Com)