Finanza: Villarosa (M5s) su legge Fir, false le notizie di ritardi

- Il sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa precisa che l’indennizzo per azionisti ed obbligazionisti, rispettivamente nella misura del 30 e 95 per cento, "nasce con la legge di bilancio per il 2019. In precedenza - spiega in una nota - furono indennizzati solo in parte e con percentuali inferiori solo una piccola parte di obbligazionisti. Con la legge istitutiva del Fir abbiamo quindi deciso di aumentare anche le percentuali di indennizzo per tutti i risparmiatori. Le integrazioni dell’indennizzo sono state gestite ed erogate dal Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd), che ringrazio per il lavoro compiuto, e risultano quasi tutte complete perché la struttura del Fondo era già esistente". Villarosa quindi puntualizza: "E’ quindi falsa la notizia che i risparmiatori non hanno avuto alcuna forma di indennizzo dal governo M5s. Invece, per gli azionisti e gli altri obbligazionisti esclusi è stata avviata la creazione del Fir, e la procedura risulta conforme ai tempi ed alle prescrizioni normative. I risparmiatori avranno il loro indennizzo, a differenza di quanto fatto dai precedenti governi con il Fondo Cirio-Parlamat, approvato in legge mai partito da quasi 15 anni".(Com)