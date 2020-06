Paesi Bassi-Usa: ministro Esteri olandese critica Washington per sanzioni contro funzionari Cpi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri olandese Stef Blok ha criticato gli Stati Uniti per aver previsto di introdurre sanzioni economiche e non solo nei confronti di persone che lavorano alla Corte penale internazionale dell'Aja, dicendosi "molto contrariato" dalle misure annunciate da Washington. "La Corte penale internazionale è decisiva nella lotta contro l'impunità e nel garantire il rispetto dello stato di diritto", ha osservato Blok tramite Twitter, invitando gli Usa a rinunciare alle sanzioni contro il personale che lavora nell'istituzione giudiziaria internazionale con sede a L'Aja. La decisione dell'amministrazione del presidente Donald Trump è stata annunciata dopo l'inizio di indagini da parte della Cpi sui presunti crimini di guerra in Afghanistan, che potrebbero vedere coinvolti anche gli Stati Uniti. (segue) (Res)