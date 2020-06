Tunisia: il 25 giugno plenaria del parlamento per valutare primi 100 giorni governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea dei rappresentanti del popolo della Tunisia (Arp) ha deciso di tenere una sessione plenaria il 25 giugno di dialogo con il governo in occasione dei primi cento giorni di lavoro dell’esecutivo guidato da Elyes Fakhfakh. Lo riferisce un comunicato stampa dell’Arp. Secondo quanto si legge nel comunicato stampa, la sessione plenaria prevista per valutare i primi cento giorni del governo mirerà a presentare una valutazione iniziale e la sua strategia per il periodo post pandemia. Durante la seduta, il capo del governo svelerà anche, il suo piano di risanamento economico del paese che è attualmente in fase di elaborazione in commissioni tecniche.(Tut)