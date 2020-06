Lega: Salvini in Sicilia, lascio a Conte passerelle nelle ville patrizie di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega Matteo Salvini, impegnato da stamane in un tour tra Sicilia e Calabria, ha incontrato a Porticello di Santa Flavia, in provincia di Palermo, una delegazione di pescatori. "Lascio a Conte le inutili passerelle nelle ville patrizie romane, felice di essere qui a Porticello di Santa Flavia ad ascoltare i pescatori siciliani", ha scritto in un tweet. Poco prima l'ex ministro era stato a Capaci per una commemorazione in onore di Giovanni Falcone, di sua moglie Francesca e degli uomini della scorta. La visita di Salvini proseguirà a Bagheria, Cefalù, Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, e terminerà domani a Reggio Calabria. (Rin)