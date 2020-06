Germania: governo approva taglio Iva e aiuti alle famiglie contro crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per incentivare i consumi nella crisi del coronavirus, il governo tedesco ha approvato oggi il taglio dell'Iva dal 19 al 16 per cento sei mesi, con l'aliquota ridotta su generi alimentari e beni di uso quotidiano che scende dal 7 al 5 per per cento. Gli sgravi fiscali entreranno in vigore da luglio e avranno una validità di sei mesi. L'esecutivo del cancelliere Angela Merkel ha, inoltre, approvato il bonus una tantum da 300 euro a bambino per le famiglie. Con una spesa prevista di 4,3 miliardi di euro, il sussidio verrà versato in tre rate da 100 euro nei prossimi tre mesi insieme agli assegni familiari. Pertanto, il saldo di tale sovvenzione non ammonterà a 204 euro, bensì a 304 euro per tre mesi. Poiché il bonus è compensato dall'assegno familiare sente da imposte, ma non è conteggiato ai fini dell'assicurazione di base, a beneficiare del sussidio saranno in particolare le famiglie a basso reddito. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, il taglio dell'Iva e il bonus per le famiglie devono essere ora sottoposti al voto del Bundestag e del Bundesrat, che si riuniranno a tal fine il 29 giugno prossimo. (Geb)