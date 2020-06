Speciale difesa: Giordania-Germania, ministro Esteri Safadi, Berlino partner chiave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle dichiarazioni al "Jordan Times", Safadi ha affermato che l'annessione "spiana la strada all'apartheid istituzionalizzata in Palestina" ed è "una flagrante violazione del diritto internazionale che non può rimanere senza risposta". Il capo della diplomazia di Amman ha aggiunto: "È una grave preoccupazione che mina il processo di pace e minaccia la sicurezza e la stabilità regionali". Da parte sua, Maas ha affermato di aver discusso della possibilità di rilanciare i negoziati tra palestinesi e israeliani durante i colloqui trilaterali. “Siamo molto preoccupati per le ripercussioni della decisione di annessione. Nell'Unione europea siamo d'accordo, sosteniamo la soluzione a due Stati e rifiutiamo azioni unilaterali e piani di annessione. Riteniamo che sia giunto il momento per la diplomazia di portare le due parti al tavolo dei negoziati”, ha affermato Maas. Prima di recarsi ad Amman, il capo della diplomazia tedesca ha incontrato in Israele l'omologo, Gabi Ashkenazi, il primo ministro, Benjamin Netanyahu, e il ministro della Difesa, Benny Gantz, a cui ha espresso le sue riserve sui piani di annessione di parti della Cisgiordania. (Res)