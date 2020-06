Speciale difesa: Israele-Ue, Gantz a Borrell, "impegno a portare avanti il processo di pace"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa di Israele, Benny Gantz, ha avuto un colloquio telefonico con l'Alto rappresentante della politica estera dell'Unione europea, Josep Borrell, a cui ha dichiarato di essere "impegnato a portare avanti il ​​processo di pace". Lo riferisce un comunicato diffuso dall'ufficio di Gantz. Il ministro della Difesa israeliano ha manifestato l'auspicio di mantenere un dialogo aperto con l'Ue e con i partner regionali. Il comunicato, secondo quanto evidenzia il quotidiano "The Times of Israel", non menziona esplicitamente i piani di Israele di annettere parti della Cisgiordania. Gantz e Borrell hanno discusso del "rafforzamento delle relazioni Israele-Ue" e della minaccia regionale dell'Iran. Le parti hanno parlato dell'importanza delle attività dell'Ue nel contenere il piano di sviluppo del nucleare iraniano. A tal proposito Gantz ha detto a Borrell che l'Ue dovrebbe promuovere una politica ferma e lavorare per continuare l'embargo sulla fornitura di armi a Teheran. Alla fine della conversazione, Gantz ha sottolineato che Israele e l'Ue hanno interessi e valori comuni e che lavoreranno insieme per far avanzare le varie questioni in gioco. (Res)