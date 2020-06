Speciale difesa: Turchia, condannato a 8 anni e 9 mesi per terrorismo impiegato consolato Usa Istanbul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale della Turchia ha condannato a otto anni e nove mesi di carcere per favoreggiamento del terrorismo, Metin Topuz, impiegato del consolato degli Stati Uniti arrestato nel 2017 per presunti legami con il movimento Hizmet del predicatore turco in esilio Fethullah Gulen, considerato la mente del tentato golpe del luglio 2016. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”. L'arresto di Topuz e le successive azioni penali avevano causato tensioni tra Ankara e Washington. Secondo le autorità turche, Topuz aveva contatti con agenti di polizia ritenuti membri della vasta rete di seguaci di Gulen. L’imputato si è sempre dichiarato innocente e ha annunciato che ricorrerà in appello. Nelle sue ultime parole a sua difesa prima del verdetto, Topuz ha detto alla corte di essere stato in contatto con la polizia turca, la polizia paramilitare e i funzionari doganali come parte del suo lavoro con l’agenzia federale per l’applicazione delle politiche sulle droghe (Drug Enforcement Administration, Dea) e non aveva modo di sapere se questi funzionari erano coinvolti in atti criminali. "Come parte del mio lavoro con la Dea, sotto le istruzioni e l'osservazione dei miei superiori, ho avuto migliaia di contatti con 309 funzionari delle forze dell'ordine”, ha dichiarato Topuz. "Non ho commesso alcun crimine e non ho avuto rapporti con (la rete di Gulen)", ha aggiunto. Gulen, che si trova in esilio autoimposto negli Stati Uniti dal 1999, nega il coinvolgimento nel tentativo di colpo di Stato del luglio 2016. (Tua)