Speciale difesa: Russia, sondaggio, nella fascia d'età 40-54 attivista Navalnyj più popolare di Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin è il politico preferito dalla maggior parte degli intervistati di tutte le fasce d'età tranne di quella dai 40 ai 54 anni. E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio del Levada Center sulle personalità fonte di ispirazione, secondo cui nella fascia d'età tra i 40 ed i 54 anni l'attivista dell'opposizione Aleksej Navalnyj si rivela essere la prima scelta. Il centro analitico, citato dal quotidiano russo "Vedomosti", ha spiegato il dato con "l'alto livello di insoddisfazione e frustrazione di questa fascia d'età" la preferenza è andata a Navalnyj. Tra le personalità menzionate come fonte di ispirazione, l'8 degli intervistati ha definito Putin il proprio "eroe", il 4 per cento ha scelto invece Navalnyj. Seguono il ministro della Difesa Sergej Shoigu (3 per cento) e il leader del Partito liberaldemocratico, Vladimir Zhirinovskij (2 per cento). Tra le prime 20 personalità di spicco anche il ministro degli Esteri, Sergej Lavrov, il premier Mikhail Mishustin, l'attivista dell'opposizione Ilya Yashin, il leader comunista, Pavel Grudinin, il sindaco della capitale Sergej Sobyanin. Il sondaggio è stato condotto nell'aprile 2020, chiedendo agli stessi intervistati di nominare liberamente i nomi di personalità contemporanee che a loro parere costituivano esempi per la posizione civica attiva. (Rum)