Speciale difesa: FI abbandona lavori Commissione Giustizia al Senato

- Il gruppo di Forza Italia al Senato ha abbandonato i lavori della Commissione Giustizia dopo aver registrato la pregiudiziale posizione della maggioranza nel non considerare emendamenti dell'opposizione, anche quando formulati per una migliore tecnica del decreto legge. Lo dichiarano i senatori Giacomo Caliendo, Fulvia Caligiuri, Franco Dal Mas e Fiammetta Modena, componenti di Forza Italia della commissione Giustizia. "In particolare - si legge in una nota - vi è stata opposizione a non considerare la necessità di garantire la partecipazione della difesa al procedimento introdotto davanti ad un magistrato e al Tribunale di Sorveglianza. Così con un emendamento del governo si è addirittura introdotto, contraddittoriamente, la perdita di efficacia del provvedimento del magistrato di sorveglianza di revoca della detenzione domiciliare in via provvisoria ove l'esame del Tribunale di Sorveglianza non intervenga in 30 giorni. In tale situazione - concludono - riteniamo che sia corretto rappresentare in Aula le ragioni di questi errori". (Com)