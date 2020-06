Speciale difesa: Bielorussia-Russia, colloquio capi Stato maggiore su cooperazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore delle Forze armate bielorusse, Aleksander Volfovich, ha tenuto un colloquio telefonico con l'omologo russo Valerij Gerasimov. La conversazione ha avuto luogo su iniziativa della parte bielorussa, come ha riferito l'ufficio stampa del ministero della Difesa di Minsk. "Le parti si sono scambiate opinioni sulla valutazione della situazione politico-militare nella regione dell'Europa orientale. È stata sottolineata l'identità delle opinioni sulle minacce alla sicurezza dei soggetti dell'Unione di Stati della Repubblica di Bielorussia e della Federazione russa", ha affermato il ministero della Difesa di Minsk. I generali hanno anche discusso dei preparativi per l'imminente riunione del comitato militare dell'Organizzazione del Trattato di sicurezza collettivo (Csto) e delle questioni di attualità della cooperazione militare tra Bielorussia e Russia. Tra questi, in particolare, la partecipazione il 24 giugno alla Parata della Vittoria a Mosca, e lo svolgimento dei Giochi internazionali dell'esercito. Inoltre, i capi di stato maggiore hanno discusso dei preparativi per le esercitazioni delle forza di pace della Csto, Nenarushimoe Bratsvo 2020, Zapad-2021, la partecipazione delle forze armate bielorusse alle manovre strategiche Kavkaz-2020. (Rum)