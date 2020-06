Speciale difesa: Usa, capo di Stato maggiore Milley si scusa per passeggiata con Trump, “non avrei dovuto essere lì”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Mark A. Milley, capo di Stato maggiore congiunto degli Stati Uniti, si è scusato pubblicamente per aver preso parte alla criticata passeggiata del presidente Donald Trump attraverso Lafayette Square, nei pressi della Casa Bianca, dopo che le autorità hanno usato gas lacrimogeni e proiettili di gomma per sgomberare l'area dai manifestanti. “Non avrei dovuto essere lì”, ha dichiarato Milley in un discorso alla National Defense University. “La mia presenza in quel momento e in quell'ambiente ha creato una percezione secondo cui i militari sarebbero coinvolti nella politica interna. Come ufficiale in uniforme su commissione, è stato un errore”, ha ammesso Milley, che si è inoltre detto “arrabbiato per l'uccisione insensata e brutale di George Floyd” e ha ribadito la sua opposizione ai suggerimenti di Trump secondo cui le truppe federali dovrebbero essere schierate a livello nazionale per reprimere le proteste. Si tratta delle prime dichiarazioni rilasciate da Milley dopo la criticata passeggiata di Trump, avvenuta lo scorso 1 giugno, nel mezzo delle proteste in corso in tutto il paese dopo l’uccisione dell’afroamericano George Floyd, ucciso lo scorso 25 maggio a Minneapolis mentre si trovava sotto custodia della polizia. Nei giorni scorsi critiche al presidente Trump erano state avanzate dal segretario alla Difesa, Mark Esper, e dal suo predecessore Jim Mattis, i quali si sono schierati apertamente contro l’impiego di militari per reprimere le proteste. (Nys)