Sanità: Bori e Paparelli (Pd), in Umbria riattivare servizi e prenotazioni (2)

- “Con l’avvio della fine del lockdown e la fase 3 anche in sanità, con la ripresa delle prestazioni – hanno continuano Bori e Paparelli - la Regione non ha previsto alcun Piano straordinario, neanche in continuità con quello già deliberato. Si tratta di un errore madornale, che comporterà un nuovo allungamento delle liste e maggiori disservizi”. “Ecco quindi che chiediamo alla giunta di essere lungimirante e di occuparsi delle liste d’attesa, oltre che di attuare una seria riorganizzazione del sistema sanitario regionale e della rete ospedaliera, all’insegna della territorializzazione e della separazione tra presidi e strutture dedicate al Covid e non, per consentire la normale attività delle strutture di eccellenza”, hanno concluso gli esponenti Dem. (Ren)