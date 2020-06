India: coronavirus, con oltre 297 mila casi il paese è il quarto al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I casi di coronavirus in India, aggiornati a questa mattina alle 8 (ora di Nuova Delhi), sono saliti a 297.535, con 8.498 decessi e 147.194 pazienti guariti o dimessi dagli ospedali; i casi attivi sono 141.842. Lo ha reso noto il ministero della Sanità. Tutti i 35 Stati e Territori dell’Unione sono interessati dal contagio: Andamane e Nicobare (38), Andhra Pradesh (5.429), Arunachal Pradesh (61), Assam (3.319), Bihar (5.983), Chandigarh (332), Chhattisgarh (1.398), Dadra e Nagar Haveli e Daman e Diu (30), Nuova Delhi (34.687), Goa (417), Gujarat (22.032), Haryana (5.968), Himachal Pradesh (470), Jammu e Kashmir (4.574), Jharkhand (1.599), Karnataka (6.245), Kerala (2.244), Ladakh (135), Madhya Pradesh (10.241), Maharashtra (97.648), Manipur (366), Meghalaya (44), Mizoram (102), Nagaland (128), Orissa (3.386), Pondicherry (157), Punjab (2.887), Rajasthan (11.838), Sikkim (14), Tamil Nadu (38.716), Telangana (4.320), Tripura (913), Uttarakhand (1.643), Uttar Pradesh (12.088) e Bengala Occidentale (9.768). Ci sono 8.315 casi in corso di riassegnazione. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10.956 nuovi casi, il numero più alto finora, e 396 decessi. L’India è salita al quarto paese al mondo per casi, dopo Stati Uniti, Brasile, Russia e Regno Unito. Uddhav Thackeray, capo del governo del Maharashtra, lo Stato più colpito, dove si sfiorano i centomila contagi, ha dichiarato di non aver ancora preso decisioni su eventuali restrizioni. Il Consiglio indiano per la ricerca medica (Imrc) ha reso noto che da una campagna di test sierologici effettuata in 83 distretti è emerso che meno dell’uno per cento della popolazione, lo 0,73 per cento, è risultato esposto al virus. (segue) (Inn)