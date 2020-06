India: coronavirus, con oltre 297 mila casi il paese è il quarto al mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il paese è stato in lockdown dal 25 marzo al 31 maggio, con varie proroghe e progressivi allentamenti delle misure restrittive. Le ultime linee guida del ministero dell’Interno confermano il blocco delle attività e dei movimenti non essenziali fino al 30 giugno nelle zone di contenimento e prevedono la graduale ripresa di tutte le attività nelle altre, con facoltà per gli Stati di decidere eventuali restrizioni. Dall’8 giugno (fase 1) hanno potuto riaprire i luoghi di culto, gli alberghi, i ristoranti e i centri commerciali. Successivamente (fase 2), dopo consultazioni con i governi statali, potranno riaprire le scuole e i centri di istruzione; una decisione al riguardo è attesa per luglio. Infine (fase 3), sulla base dell’evoluzione della situazione, saranno decise le date di riapertura dei luoghi e di ripresa dei servizi ancora soggetti a blocco: voli aerei internazionali, collegamenti ferroviari metropolitani, cinema, teatri, palestre e altre strutture di intrattenimento, raduni di massa. Non ci sono più restrizioni ai movimenti interstatali delle persone e delle merci, salvo proposte diverse da parte dei singoli Stati sulla base di necessità di salute pubblica. Dalle 21 alle 5 resta in vigore un coprifuoco per le persone per le attività non essenziali. Ai soggetti vulnerabili – persone con più di 65 anni, persone affette da diverse patologie, minori di dieci anni e donne incinte – è consigliato di continuare a rimanere a casa, salvo che per le necessità essenziali. (Inn)