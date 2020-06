Rieti: Gasparri (FI), solidarietà a sindaco Cicchetti molestato da magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla notizia del sequestro del teatro Flavio Vespasiano di Rieti da parte della Polizia giudiziaria e della conseguente indagine a carico del sindaco Antonio Cicchetti, il senatore Maurizio Gasparri coordinatore del dipartimento Enti Locali di Forza Italia dichiara: "Voglio esprimere piena e totale solidarietà al sindaco di Rieti Antonio Cicchetti, validissimo amministratore locale molestato inutilmente dalla magistratura per una questione riguardante il locale Teatro". "Con tutti i problemi che ci sono - aggiunge Gasparri - i togati farebbero bene ad occuparsi di criminali evitando di disturbare i galantuomini. È incredibile quanto è avvenuto, farò un'interrogazione per chiedere un'ispezione nei confronti di questi magistrati che disturbano Antonio Cicchetti, dal quale possono solo prendere lezioni di rettitudine, moralità, capacità ed efficienza. Il comune di Rieti è rimasto sempre aperto e operativo. Per quanto riguarda i tribunali e le procure la situazione è sotto gli occhi di tutti". (Com)