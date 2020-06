Agroalimentare: Bellanova, consumatori i nostri migliori alleati, giusto invitarli ad acquistare nostri prodotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento alla campagna di comunicazione avviata dall’organizzazione interprofessionale OrtoFrutta Italia, il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova ha dichiarato: "Saluto con molto interesse la loro campagna di promozione e comunicazione che invita i consumatori ad acquistare i nostri prodotti di stagione e contemporaneamente divulga informazioni utili,per una conoscenza più approfondita. Dopo quelle dedicata nei mesi scorsi alle fragole, al pomodoro e alle ciliegie, mi auguro - si legge in una nota - che anche questa appena avviata sul melone con il coinvolgimento dell’intero comparto nazionale insieme a migliaia di punti vendita delle principali catene di distribuzione e a molti negozi specializzati e di prossimità, incuriosisca e convinca i nostri consumatori ad acquistare e consumare la nostra ortofrutta", ha detto. "Aver voluto caratterizzare la campagna di comunicazione anche con consigli sull’utilizzo in cucina e sugli abbinamenti ritengo possa essere un ulteriore invito a gustare le nostre eccellenze, a portare sulle tavole i prodotti della nostra terra, a fidelizzare i consumatori. Confermando che siamo l’Italia e l’Italia fa bene”, ha aggiunto. La campagna di comunicazione avviata da OrtoFrutta Italia, che si avvale del patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali per promuovere i prodotti dell’ortofrutta italiana secondo il calendario stagionale, dopo fragole, pomodori e ciliegie, giugno e luglio vedono come protagonista assoluto il melone mentre luglio e agosto saranno caratterizzati da pesche e nettarine.(Com)