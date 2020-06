Università: da Milano bicocca e l'ateneo del Surrey studio dell'isolamento sociale in un ambiente lunare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla luna come in lockdown. Un team di ricercatori dell'Università del Surrey e di Milano-Bicocca, ha preparato una ricerca che partirà a settembre 2020 e si avvarrà della collaborazione di Saga Space Architects hce ha come obiettivi principali quelli di studiare l'isolamento sociale in ambiente lunare per capire gli impatti psicologici e le strategie che mettiamo in atto per sopravvivere in situazioni difficili. Lo studio ha lo scopo di aiutare a migliorare il benessere psicologico degli astronauti che intraprendono future missioni a lungo termine nello spazio e potrebbe servire per capire alcuni aspetti implicati in periodi di confinamento e isolamento come quelli osservati nella pandemia di Covid-19. La ricerca fa parte del progetto Lunark che mira a esplorare prima di tutto come possiamo sopravvivere sulla Luna, ma anche come potremmo viverci nel futuro, in vista della missione Nasa nel 2024. Sebastian Aristotelis e Karl-Johan Sørensen, della Saga Space Architects, vivranno all'interno di un pod, progettato da loro stessi, per ben 91 giorni, nella Groenlandia settentrionale, un luogo che riflette il difficile ambiente lunare, comprese le sue temperature gelide. Il pod è ermetico, portatile, pieghevole e autosufficiente ed è stato progettato per non lasciare traccia nell'ambiente. (segue) (Com)