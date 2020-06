Università: da Milano bicocca e l'ateneo del Surrey studio dell'isolamento sociale in un ambiente lunare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un grande piacere sviluppare ricerche su un'ambiente estremo come quello lunare, soprattutto in collaborazione con il team di Saga Space Architects - dice Konstantin Chterev, alumnus dell'Università del Surrey - Sono entusiasta di lavorare con Patrice e Paolo in quella che sarà senz'altro un'affascinante ricerca". "Lo studio psicologico degli effetti dell'isolamento sull'essere umano è una ricerca molto attuale e si apre a possibilità di utilizzo anche per altri settori, ad esempio, se pensiamo agli effetti delle misure restrittive adottate in molti paesi come conseguenza della pandemia di Covid-19. - aggiunge Patrice Rusconi, docente di psicologia all'Università del Surrey - È inoltre uno studio che guarda al futuro e fa eco al rinnovato interesse per l'esplorazione dello spazio". Paolo Riva, docente di psicologia sociale di Milano-Bicocca, conclude: "Il progetto Lunark offrirà un'opportunità unica per studiare gli effetti dell'isolamento sociale estremo. Questo studio ci consentirà di esplorare la successione di pensieri, emozioni e strategie che potranno essere utilizzate per gestire i periodi di deprivazione sociale". (Com)