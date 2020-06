Torino: con 10 chili di droga in auto scappa all'alt dei finanzieri, fermato e arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aveva 10 chili di droga in macchina. E così, quando gli è stato intimato l'alt dalla guardia di finanza ad un posto di blocco, è scappato, imboccando la tangenziale. Un uomo di 30 anni, torinese, residente in Germania, è stato arrestato ieri a Torino. Le manette sono scattate dopo un inseguimento di oltre 5 chilometri. Una folle corsa zigzagando tra le altre auto, con repentini cambi di corsia per cercare di seminare alcuni equipaggi della Guardia di Finanza giunti a supporto dei colleghi. All’altezza di Riva presso Chieri, in un momento di scarso traffico, i finanzieri sono riusciti a “chiudere” l’autovettura e bloccarla lungo la corsia di emergenza. Una rapida perquisizione dell’auto ha permesso agli inquirenti di capire il motivo della fuga: nascosti all’interno del bagagliaio, i finanzieri e le squadre cinofile hanno trovato la droga, suddivisa in 9 involucri di cellophane. Il trentenne torinese, già noto alle forze dell’ordine per altri reati - tra i quali rapina, lesioni, violenza sessuale, molestie e ricettazione - è stato arrestato e rinchiuso nel Carcere Lorusso-Cutugno di Torino a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. (Rpi)