Roma: rapinano coetanei a Centocelle, fermati due minori

- "Violenta aggressione ai danni di alcuni ragazzi nei pressi del centro commerciale Primavera". Questa la nota che la sala operativa della Questura ha diramato ieri pomeriggio agli agenti della polizia di Stato del commissariato Prenestino, diretto da Roberto Arneodo, e del reparto volanti, diretto da Giuseppe Sangiovanni, che, arrivati sul posto, hanno rintracciato un gruppetto di giovani, tutti molto agitati e provati per quanto appena accaduto. In particolare, durante il racconto, uno di questi ha riferito di essere stato avvicinato da un gruppo di coetanei e che uno di loro, con atteggiamento intimidatorio, gli aveva chiesto di indicargli quale delle sue amiche gli fosse antipatica in modo da poterle rubare il cellulare e dividere così il bottino. Alla risposta negativa del giovane il gruppo, diventato più minaccioso, ha iniziato a chiedere prepotentemente accessori per cellulari e a prendere delle borse. (segue) (Rer)