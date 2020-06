Roma: rapinano coetanei a Centocelle, fermati due minori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Impauriti hanno cercato di allontanarsi ma sono stati raggiunti dai "bulli" in via dei Platani. Uno in particolare, dopo avergli rubato il borsello, consegnato poi al suo complice, ha colpito più volte in pieno volto una delle giovani vittime, per poi scappare. A questo punto, raccolte tutte le informazioni utili e le descrizioni dei due, i poliziotti si sono messi sulle loro tracce. Rintracciati in piazza dei Mirti, grazie anche alle descrizioni ricevute, i due sono stati fermati e accompagnati negli uffici del commissariato, dove nel frattempo era arrivata la vittima per formalizzare la denuncia. Il primo, di 17 anni, su disposizione dell'Autorità giudiziaria, è stato associato presso un centro di prima accoglienza, mentre il secondo, di 14 anni e quindi non imputabile, è stato riaffidato ai genitori. La vittima, uscita dal commissariato, si è recata al pronto soccorso dell'ospedale Policlinico Casilino dove, dopo essere stata visitata, veniva refertato con 10 giorni di prognosi per trauma al volto e arto superiore sinistro. (Rer)