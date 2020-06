Imprese: Istat, 66 per cento svolgono azioni per ridurre impatto ambientale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impegno verso una riduzione dell’impatto ambientale, secondo l'istituto di statistica, è più accentuato tra le imprese dell’industria in senso stretto (71,6 per cento) e in quelle delle costruzioni (71,1 per cento) rispetto alle imprese dei servizi (64,5 per cento) tra le quali quelle attive nel settore della Sanità e assistenza sociale mostrano percentuali elevate (73,1 per cento). Rispetto al miglioramento del benessere lavorativo non si evidenziano significative differenze tra macro settori di attività economica (70,0 per cento, 70,4 per cento e 68,4 per cento rispettivamente le quote nell’industria in senso stretto, nelle costruzioni e nei servizi). Osservando i dettagli per attività economica, si rileva un impegno nel miglioramento del benessere lavorativo tra le imprese che operano nella Sanità e assistenza sociale (77,1 per cento), e nell’Istruzione (76,1 per cento). Queste imprese rivolgono anche una particolare attenzione nei confronti del territorio in cui operano: il 45,3 per cento delle imprese dichiara che tra il 2016-2018 ha realizzato o contribuito a realizzare iniziative di interesse collettivo e il 40,9 per cento iniziative a beneficio del tessuto produttivo locale. L’attenzione alla sicurezza, all’interno dell’impresa o nel territorio (che è parte degli aspetti sociali della sostenibilità) è maggiore tra le imprese industriali (74,0 per cento), rispetto a quelle dei servizi (61,0 per cento). (Ren)