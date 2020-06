Slovacchia: ex premier Pellegrini annuncia, nuovo partito entro autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ormai ex vicepresidente del partito slovacco Direzione-Socialdemocrazia (Smer-Sd) ed ex premier, Peter Pellegrini, ha rivelato nuovi dettagli sul suo futuro politico. Lo ha fatto in un'intervista all'emittente televisiva "Joj". "Nelle prossime settimane informeremo gli slovacchi di che alternativa politica vogliamo offrire loro", ha affermato. "Dobbiamo fare domanda per la registrazione di un partito, cercare persone a sostegno, raccogliere firme in numero ragionevole", ha continuato, aggiungendo che il suo nuovo soggetto politico potrebbe nascere già durante l'estate, per poi essere presentato in autunno dopo l'opportuna registrazione come partito. Pellegrini non ha suggerito possibili nomi, dichiarando che al momento vuole "parlare di che politiche perseguire". (segue) (Vap)