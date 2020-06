Slovacchia: ex premier Pellegrini annuncia, nuovo partito entro autunno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito alla decisione dell'ex premier slovacco Peter Pellegrini di lasciare il partito Direzione-Socialdemocrazia (Smer-Sd), anche altri politici della formazione stanno ragionando sul loro futuro. E' il caso, per esempio, di Peter Ziga, che ha ammesso nei giorni scorsi di essere vicino alle posizioni dell'ormai ex vicepresidente, e di Erik Tomas. "Sono membro di Smer-Sd dalla sua fondazione e sono quindi molto sensibile alla discussione sul suo futuro", ha dichiarato Ziga all'agenzia di stampa "Tasr". Altri, come Lubos Blah, ritengono che l'abbandono di Pellegrini sia una mossa sbagliata. "Apre una frattura nel partito, il che non è un bene. La sinistra è sempre stata più forte in Slovacchia fintanto che è stata unita", ha affermato. Gli ha fatto eco Lubomir Vazny, per il quale Smer-Sd ne uscirà indebolito e con un minor numero di sostenitori. I deputati Dusan Jarjabek e Jan Richter hanno confermato che il presidente di Smer-Sd, Robert Fico, ha offerto il suo posto a Pellegrini prima che questi decidesse di andarsene. "Sono sorpreso che non abbia accettato un'offerta così generosa. Può darsi che finora il suo sia stato solo teatro e che avesse già deciso di lasciare tempo fa", ha commentato Richter. Pellegrini ha negato di aver ricevuto una simile offerta e non esclude di fondare un proprio soggetto politico, mentre Fico non ha ancora commentato la sua decisione. (Vap)