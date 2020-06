Agroalimentare: online il nuovo sito di Confagricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È online il nuovo sito di Confagricoltura, che si presenta sul web con una nuova veste grafica e un portale innovativo, rivisitato nelle sue funzioni e sezioni, per comunicare in maniera ancora più efficace con gli utenti. Stando al relativo comunicato stampa, quello scelto da Confagricoltura è un concept completamente rinnovato, in linea con i più moderni trend di navigazione e fruizione dei contenuti, capace di adattarsi al device dal quale lo si consulta. Con una grafica lineare e accattivante, una distribuzione funzionale delle diverse sezioni e un motore di ricerca potenziato, prosegue la nota, il nuovo portale si pone come punto di riferimento per l'informazione di settore e per conoscere in tempo reale tutte le iniziative e i progetti della Confederazione. Oltre alle principali news, sono presenti sezioni tematiche con aggiornamenti dedicati ad ambiti specifici e strategici, quali Bruxelles, le notizie di settore dal mondo, le ricerche del Centro studi e le novità sui diversi comparti produttivi: una parte del sito è poi dedicata al mensile di Confagricoltura, Mondo Agricolo, e alle storie d'impresa. (Com)