Roma: Atac, piano assunzionale è pronto ma fermo per emergenza coronavirus

- Il piano assunzionale di Atac è già pronto, ma è stato bloccato dall’emergenza coronavirus. Lo ha detto nel corso della commissione capitolina Mobilità Il responsabile della Direzione del Personale Cristiano Ceresatto. “Si tratta di un piano assunzionale molto importante – ha spiegato Ceresatto – perché si tratta di ruoli operativi: autisti, operai di superficie e operai per le infrastrutture”. L’atto proposto all’azienda, ha spiegato il dirigente della municipalizzata, prevede 412 assunzioni, “un dato esattamente in linea con le assunzioni fatte nel 2019, ma molto probabilmente dovremo far fronte all’emergenza Coronavirus e quindi verificare di poter affrontare questo numero. Nel 2019, sono state, appunto, assunte 412 persone: di queste, “330 sono autisti, 40 operai per le infrastrutture 40 operai di superficie per le officine mobili”. Tra l’altro, Atac è pronto ad assumere: come spiegato da Ceresatto, il bando per le assunzioni è stato fatto a novembre 2019, e “già a gennaio l’azienda aveva concluso le selezioni ed effettuato le visite mediche a 100 autisti”. Tra l’altro “il bando copre il biennio 2020-2021 perché ci sono 500 autisti in graduatoria”. Il direttore generale di Roma Capitale ha affermato che in qualche settimana “si potrebbero avvisare le assunzioni”. Per Ceresatto di Atac, “basterà ripetere le visite mediche, noi siamo pronti”. Sono assunzioni fondamentali, aggiunge il responsabile della direzione del personale, perché “non sono stati effettuati un milione e mezzo di chilometri per la mancanza di autisti”. (Rer)