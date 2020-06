Roma: Atac, al lavoro con associazioni di categoria per rimborso abbonamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il rimborso delle mensilità non usufruite dagli abbonati Atac “stiamo studiando una metodologia con le associazioni di categoria”. Lo ha detto, nel corso della commissione capitolina Mobilità, il responsabile della Direzione del Personale Cristiano Ceresatto, precisando però che “dei 550 milioni previsti dal decreto Rilancio arriverebbero ad Atac 25 milioni di euro, con cui ci facciamo molto poco. Se poi usiamo questi soldi per il rimborso degli abbonamenti non riusciamo a coprire le spese e neanche il mancato ricavo della bigliettazione del mese di aprile. Comunque siamo al lavoro per studiare una soluzione”.(Rer)