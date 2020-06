Molise: al via lavori linea ferroviaria Roccaravindola-Isernia-Campobasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 15 giugno inizieranno i lavori di ammodernamento della linea ferroviaria Roccaravindola-Isernia-Campobasso. Lo si apprende da una nota della presidenza della Regione Molise. Si tratta di importanti interventi tesi al potenziamento infrastrutturale e tecnologico, tra i quali l’elettrificazione e velocizzazione della linea, il rinnovamento dei binari, l’installazione del “Sistema di Sicurezza per il Controllo della Marcia del treno” (SCMT), l’eliminazione di alcuni passaggi a livello e l’ammodernamento tecnologico della stazione di Isernia. Il cronoprogramma prevede che la tratta Roccaravindola – Isernia (18 km) sia completata all’inizio del prossimo anno, mentre per l’Isernia – Campobasso si dovrà attendere la fine del 2021. Dunque, fra un anno e mezzo sarà possibile andare da Campobasso a Roma e a Napoli in meno di tre ore, viaggiando in sicurezza su una linea completamente elettrificata e moderna. La circolazione ferroviaria sarà interrotta a partire da domenica 14 giugno. Da Campobasso a Roccaravindola/Venafro si viaggerà a bordo di bus sostitutivi. Dalle due stazioni di interscambio il viaggio proseguirà in treno verso Roma e Napoli. (segue) (Com)