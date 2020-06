Molise: al via lavori linea ferroviaria Roccaravindola-Isernia-Campobasso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente si potrà procedere con l'ammodernamento dell'intera tratta Roccaravindola-Isernia-Campobasso", commenta il presidente Toma. "Certo – continua – ci sarà un po’ disagio per i viaggiatori per i prossimi diciotto mesi, in quanto dovranno far ricorso al servizio misto treno-bus. Ma è un piccolo sacrificio rispetto a benefici che ne trarranno una volta ultimati i lavori". "Si andrà così a mettere definitivamente la parola fine – conclude il governatore – alle tante difficoltà con cui l'utenza ha dovuto fare quotidianamente i conti e si ridurranno notevolmente i tempi di percorrenza per raggiungere Roma e Napoli. Un’opera fondamentale per la mobilità su rotaia in Molise, più sostenibile come impatto ambientale e decisamente migliorativa per il servizio che verrà offerto ai viaggiatori". (Com)