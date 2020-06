Sanità: Fials Roma, ministero Salute vigili su attivazione Regione Lazio dei posti letto privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stiamo constatando che l'emergenza pandemica da Covid-19 "non ha insegnato nulla alla Regione Lazio. Il taglio dei posti letto nella sanità pubblica e l'incremento in quella privata ha già provocato un depauperamento evidente dell'offerta e della continuità assistenziale e al contempo un deficit evidente nelle cure dei malati: liste d'attesa per esami diagnostici e interventi d'elezione. Eppure la Regione non demorde, anzi sta incrementando al Policlinico Campus Biomedico i posti letto di chirurgia di ben 143, di altrettanti 144 di area medica e altri 20 di riabilitazione". È quanto si legge in una nota della segreteria provinciale Fials di Roma. "Ci chiediamo - spiega il comunicato - quali siano le basi e i concetti fondanti sui quali si fondano le scelte del presidente del Lazio Nicola Zingaretti, in qualità di commissario ad acta. Ossia perché favorisca un ospedale privato e classificato, mantenuto in convenzione con la Regione, senza ottenere alcun merito in cambio mentre, il Campus Biomedico, da parte sua incrementa scuole di specializzazioni e corsi di specializzazione". (segue) (Com)