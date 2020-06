Sanità: Fials Roma, ministero Salute vigili su attivazione Regione Lazio dei posti letto privati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inevitabile a questo punto, prosegue ancora la Fials di Roma, "la nostra richiesta al Governo nazionale: che vigili puntualmente attraverso il ministero della Salute e i propri ispettori affinché possano valutare la bontà degli affidamenti e dell'incremento delle convenzioni già in essere. Insomma dopo un consistente taglio di oltre 3.000 posti letto negli ospedali pubblici del Lazio a partire dal 2005 stiamo assistendo – aggiunge la nota – all'incremento nelle strutture private ma non pubbliche. Il Policlinico Campus Biomedico avrà presto un totale di 348 posti letto. Vorremmo invece che dalla Regione vengano rispettate le prerogative degli utenti del Servizio sanitario regionale e del personale ospedaliero e ambulatoriale. Sembra quasi che la nostra Regione si sia già dimenticata dell'impegno del personale sanitario durante l'emergenza Covid-19. Così dei malati che avrebbero sicuramente avuto una assistenza più celere e tempestiva se i posti letto pubblici del Lazio fossero stati adeguati. Soprattutto avremmo risparmiato fondi pubblici non dovendo attivare posti letto Covid qua e là sul territorio". (Com)