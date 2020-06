Milano: Sala, Comune non cederà parte Erp, anzi stanziato fondi per migliorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Comune di Milano non cederà parte del suo patrimonio di edilizia residenziale pubblica, anzi nei nostri programmi e nei nostri stanziamenti ci sono fondi per continuare a migliorare questa edilizia". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo quotidiano video messaggio da Palazzo Marino. Sala è poi intervenuto sul problema dell'abitare legato ai giovani: "Milano è una città attrattiva per i giovani, ma per l'abitare qualche problema lo presenta" ha rilevato il sindaco riferendosi in particolare al mercato degli affitti. "Quello degli affitti è un tema che mi preoccupa perché molti giovani si lamentano del caro affitti a Milano: bisogna vedere cosa succederà dopo questa crisi, è presumibile, e forse potrebbe essere anche un bene, che i prezzi degli affitti diminuiscano". (Rem)