Gambia: tribunale Usa dispone arresto ex membro dei "Junglers" per fallito colpo di Stato del 2006

- Il tribunale federale del Colorado ha disposto l'arresto dell'ex miliziano del Gambia Michael Sang Correa, residente negli Stati Uniti, con l'accusa di aver partecipato al complotto per il fallito colpo di Stato organizzato nel 2006 ai danni dell'allora presidente Yahya Jammeh. Lo riferisce l'edizione locale dell'emittente statunitense "Cbs". Secondo l'accusa, che ha presentato al tribunale un rapporto di 14 pagine, Correa era membro dei Junglers, l'unità paramilitare dell'ex presidente Jammeh, unità nota come lo "squadrone della morte" su cui pesano gravi accuse di violenze ed abusi. Fra le accuse contenute nel rapporto contro Correa ci sono quelle di cospirazione e tortura. Come riferito dall'avvocato statunitense Jason Dunn, l'accusa si appoggia ad una legge federale che consente di perseguire negli Stati Uniti cittadini stranieri sospettati di aver commesso violenze. (segue) (Res)