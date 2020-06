Gambia: tribunale Usa dispone arresto ex membro dei "Junglers" per fallito colpo di Stato del 2006 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso anno, tre membri dell'unità paramilitare che erano detenuti in Gambia per aver partecipato ad esecuzioni extragiudiziali fra il 1994 ed il 2015, sono stati rilasciati su ordine del ministro della Giustizia, Abubacarr Tambadou. In una nota rilanciata dai media locali, Tambadou ha affermato che la sua decisione di liberare i tre uomini - Malick Jatta, Omar Jallow e Amadou Badjie - avrebbe incoraggiato altre persone coinvolte in casi di violazione dei diritti umani a testimoniare. "Quello che non dobbiamo fare è spaventare le persone dal dire la verità perché ciò non è nell'interesse di nessuno", ha detto. I tre "junglers", unità nota come lo "squadrone della morte" dell'ex capo dello Stato, erano comparsi davanti alla Commissione verità e riconciliazione (Trrc), istituita nell'ottobre del 2018 dal presidente Adama Barrow allo scopo di accertare le responsabilità nei crimini commessi in quel periodo. Dinanzi alla commissione, i tre hanno confessato le loro responsabilità e affermato che numerosi omicidi - fra i quali quello di due cittadini gambiano-statunitensi nel 2013 e della cofondatrice del quotidiano locale "The Point" Deyda Hydara - sono stati commessi su ordine dell'ex presidente Jammeh. (segue) (Res)