Gambia: tribunale Usa dispone arresto ex membro dei "Junglers" per fallito colpo di Stato del 2006 (3)

- Durante le udienze tenute a Banjul gli ex "junglers" hanno dichiarato inoltre che almeno 30 migranti ghanesi e una decina di altre nazionalità sono stati sommariamente giustiziati nel 2015 dall'unità paramilitare, sempre per ordine dell'ex capo dello Stato. I 30 ghanesi uccisi facevano parte di un gruppo di migranti irregolari formato da 44 ghanesi e diversi tra nigeriani, senegalesi e togolesi, che alcuni "junglers" avevano arrestato su una spiaggia in Gambia mentre cercavano di raggiungere l'Europa. "Jammeh ha ordinato l'esecuzione di questi cittadini stranieri" presentandoli come "mercenari", hanno riferito i testimoni, secondo i quali i migranti ghanesi sono stati poi condotti nel villaggio di cui è originario l'ex presidente, Kanilai, prima di essere giustiziati oltre il confine senegalese. Stando alla testimonianza dei due, anche gli altri migranti sarebbero stati uccisi, ad eccezione di uno di essi che sarebbe riuscito a scappare fuggendo a bordo di un veicolo. (segue) (Res)