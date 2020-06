Roma: sindacati, su piano politiche abitative chiesto incontro ad assessore Urbanistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La recente delibera della Giunta capitolina n. 86 per l'avvio del "Programma strategico per il superamento del disagio e dell'emergenza abitativa a Roma", "si pone un obiettivo decisamente ambizioso, e per questo rischia, per i contenuti affrontati, di sovraesporsi nelle difficili risposte da dare". È quanto si legge in una nota di Cgil di Roma e Lazio, Cisl Roma Capitale Rieti, Uil Roma e Lazio e Sunia, Sicet, Uniat aps di Roma e Lazio. "Il perimetro normativo nel quale il comune di Roma Capitale può agire, e gli atti e le delibere che si sono succedute nei quasi 60 anni intercorsi dall'entrata in vigore della L.167/1962 - spiegano i sindacati - sicuramente non consentono all'Amministrazione di poter disporre di quote significative di questi immobili, per finalità che l'Amministrazione stessa identifica come bisogni o necessità della cittadinanza. L'operazione di ricostruzione normativa operata dall'assessorato all'Urbanistica è senz'altro meritoria; così come la quantificazione dei soggetti in disagio abitativo a Roma, determinata in oltre 56.000 nuclei familiari, è una presa di coscienza epocale per un settore, come quello delle politiche abitative, in cui dati ufficiali vengono raramente forniti, mentre informalmente dichiarati ad uso e consumo di chi li cita". (segue) (Com)