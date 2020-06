Roma: sindacati, su piano politiche abitative chiesto incontro ad assessore Urbanistica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dato certo che ne emerge, proseguono ancora Cgil di Roma e Lazio, Cisl Roma Capitale Rieti, Uil Roma e Lazio e Sunia, Sicet, Uniat aps di Roma e Lazio - è che dopo 60 anni di Peep (Piani di edilizia economica e popolare), ad oggi è possibile pianificare che in un tempo medio/lungo si potrà disporre di circa 3.500 immobili a canone calmierato, a fronte di un fabbisogno accertato di oltre 50.000. Si viene quindi a certificare che questo reale problema a Roma è principalmente legato alla strutturale assenza di politiche dell'abitare, da oltre 20 anni. L'aspetto ulteriore che la delibera sottolinea con forza è quanto, come organizzazioni sindacali degli inquilini e confederali, rivendichiamo da anni, cioè la necessità di concertazione tra Comune di Roma e Regione Lazio, per l'adozione di politiche di governo dell'edilizia sociale volte ad implementare lo stock di alloggi in locazione a canoni calmierati e sociali". Come Cgil di Roma e Lazio, Cisl Roma Capitale Rieti, Uil Roma e Lazio e Sunia, Sicet, Uniat aps di Roma e Lazio "abbiamo inviato una richiesta di incontro all'assessore comunale all'urbanistica, Luca Montuori, per dar vita ad un confronto che possa consentire di entrare nel merito degli aspetti più 'esecutivi' delle linee guida tracciate dalla delibera n. 86 e, successivamente, verificare la possibilità di apertura di un percorso di confronto anche con la Regione Lazio che possa finalmente portare all'adozione di un nuovo quadro normativo in grado di dare risposte ai reali bisogni della cittadinanza". (Com)