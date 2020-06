Ue: Brunetta, Europa è la nostra casa, Italia usi il Mes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, si è espresso a favore del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), attuale pomo della discordia della politica italiana, le cui risorse sono state messe a disposizione degli Stati europei colpiti dalla crisi economica e finanziaria: per l'Italia si tratterebbe di almeno 36-37 miliardi di euro immediatamente disponibili da utilizzare per le spese sanitarie dirette e indirette. Così Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, su “Il Giornale”. Berlusconi, ha aggiunto, ha poi ricordato come il prestito del Mes sarebbe “estremamente vantaggioso dal punto di vista finanziario, dal momento che viene offerto a interessi praticamente pari a zero, e che quindi sarebbe assurdo rinunciarvi: gli amici Matteo Salvini e Giorgia Meloni, i due principali esponenti del sovranismo di destra in Italia, hanno tuttavia attaccato questa posizione”. Salvini, ha ricordato Brunetta, ha dichiarato che “tra tre mesi il Mes non esisterà più, perché tanto nessun paese lo adotta”, ricordando come anche la Grecia abbia rifiutato la linea di credito del Mes. “Se lo rifiuta la Grecia, per quale motivo dovrebbe accettarlo l’Italia? Questo il ragionamento della Lega, che non ha mai nascosto di vedere il Mes come il cavallo di Troia usato da Commissione europea, Bce e Fondo monetario internazionale per spartirsi l’Italia, la sua economia e le sue aziende”, ha scritto Brunetta, sottolineando come anche Giorgia Meloni sia dello stesso parere. (Com)