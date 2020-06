Migranti: tratta di giovani ragazze, smantellato gruppo criminale a Catania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato di Catania, all’alba di oggi, su delega della locale Dda, ha dato esecuzione a ordinanza di applicazione di misura cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Catania, nei confronti di 10 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione. Ai destinatari della odierna misura sono state contestate anche le aggravanti della transnazionalità del reato, di avere agito mediante minaccia attuata attraverso la realizzazione del rito religioso-esoterico del voodoo. Dall’analisi dei flussi di denaro movimentato attraverso le carte di credito e postapay emerse nel corso delle indagini (e tutte sottoposte a sequestro) risultavano accertate operazioni nel periodo di interesse per un ammontare complessivo pari a 1.200.000 euro. Gli indagati avrebbero approfittato della peculiare situazione di vulnerabilità e di necessità delle vittime (talvolta minori) e mediante inganno, consistito nel tacere l’effettiva destinazione al meretricio e nel rappresentare falsamente la possibilità di svolgere un’occupazione lavorativa lecita, le iniziavano alla prostituzione. Peraltro le stesse sarebbero state esposte a un grave pericolo per la vita e l’integrità fisica essendo costrette ad attraversare il continente di origine sottoposte a privazioni di ogni genere e a diverse forme di violenza giungendo in Italia via mare a bordo di imbarcazioni occupate da moltissimi migranti, con rischio di naufragio. L’attività investigativa, svolta dai poliziotti della squadra mobile di Catania, con la collaborazione delle squadre mobili di Messina, Caltanissetta, Verona, Novara e Cuneo, ha preso il via dalle dichiarazioni rese da una giovane donna nigeriana giunta il 7 aprile 2017, unitamente ad altri 433 migranti di varie nazionalità, presso il porto di Catania a bordo della motonave “Aquarius” della Ong “Sos Mediterranée”. (segue) (Ren)