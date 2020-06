Migranti: tratta di giovani ragazze, smantellato gruppo criminale a Catania (2) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante le fasi di accoglienza dei migranti un team di investigatori della sezione criminalità straniera, specializzato nella "early identification" di presunte vittime di tratta, ha individuato un soggetto vulnerabile, “Giuly” (nome di fantasia), che ha dichiarato di aver lasciato il suo paese perché convinta da un connazionale che le aveva proposto di raggiungerlo in Italia, promettendole un lavoro lecito e anticipandole le spese del viaggio. Dal racconto della giovane sono emersi plurimi dettagli sulla fase del reclutamento in Nigeria (dalla indicazione del Ju-Ju man ovvero lo stregone che aveva officiato il rito, alla procedura del giuramento e della sottoposizione al rito Ju-Ju, sotto la minaccia del quale la giovane aveva assunto il solenne impegno di non denunciare, di non fuggire e di pagare il debito d’ingaggio assunto, ammontante a 25.000 euro) alla fase del trasferimento in Italia dalla Libia ove veniva imbarcata su un natante di fortuna per poi essere soccorsa insieme agli altri migranti e condotta a Catania. L’attività tecnica ha permesso di identificare il connazionale della donna in colui che, dopo qualche giorno dal collocamento di Giuly in una struttura protetta, si è attivato per prelevarla, portandola presso la sua abitazione e avviandola al meretricio. I poliziotti hanno ricostruito un network criminale transnazionale, con cellule operative in Nigeria, Libia, Italia ed altri paesi europei, specializzato nella lucrosa attività di human trafficking, permettendo di accertare numerose vicende di tratta (almeno 15) ai danni di altrettante connazionali. Il leader del sodalizio con la complicità in madrepatria dei familiari addetti al reclutamento e alla sottoposizione ai riti magici intratteneva i rapporti con i connection-man stanziati in Libia, incaricati di curare la fase finale e più pericolosa del viaggio ovvero la traversata via mare dalle coste libiche a quelle dell’Italia. (segue) (Ren)